La sfilata rave sotto la pioggia da 7mila spettatori

Era l’evento più atteso di tutta la fashion week milanese, perché l’unico che accoglieva proprio tutti. È la sfilata di Diesel che è andata in scena mercoledì a Scalo Farini e che è stata aperta a chiunque. A colpire non solo la scelta pop, ma anche lo spettacolo annesso. Un rave sotto la pioggia per unire tutti gli spettatori in un’unica grande festa durata tutta la sera. E poi la passerella.

Presenti 7mila spettatori tra vip e non. La maison ha aperto le iscrizioni il 6 settembre, prima riservate a 1.500 studenti universitari di Milano, e poi a tutti gli altri. E i biglietti sono andati sold out in una manciata di minuti. Di poco conto la pioggia che ha iniziato a cadere proprio all’inizio della sfilata, con gli abiti in di Glenn Martens, direttore creativo, che hanno rappresentato perfettamente l’atmosfera del rave.

Con l’occasione Diesel ha deciso di lasciare aperto a tutti lo spazio di Scalo Farini per diversi giorni per proiettare diversi film (5 al giorno) come Fight Club “per stare ancora insieme e riunire le persone in un momento analogico”, come ha dichiarato lo stesso direttore creativo.