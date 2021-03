"Digital Innovation Days" incontra "Milano Digital Week 2021": in streaming per una “Città equa e sostenibile”

Il grande evento italiano sulla trasformazione digitale incontra il progetto della settimana milanese dedicata al mondo digital, per ragionare insieme sulla città del domani in chiave sostenibile ed equa con una serie di ospiti e professionisti dell'innovazione

Il grande evento italiano sull’innovazione e sulla trasformazione digitale e il progetto della settimana milanese dedicata al mondo digital insieme: "Digital Innovation Days" incontra "Milano Digital Week 2021", la manifestazione promossa dal Comune di Milano e realizzata da IAB Italia, Cariplo Factory e Hublab.

Un tema comune caro a entrambe le realtà, quello della “Citta? equa e sostenibile”, tanto che Didays ha scelto la sostenibilita? come una delle colonne portanti dell’intero progetto per il 2021. “La scelta di partecipare alla "Milano Digital Week" - spiegano Giulio e Nicola Nicoletti, CEO e COO dei Didays - e? stata abbastanza naturale. Il tema della sostenibilita? e? ormai centralissimo, e non e? un caso che e? uno dei quattro pillar su cui abbiamo costruito l’intero nostro progetto per il 2021. Abbiamo con la Digital Week dei punti di contatto molto chiari e definiti, e non poteva che essere cosi?, vivendo ormai in una societa? in cui l’integrazione, l’inclusivita?, il rispetto dei diritti passano inevitabilmente anche dall’innovazione, dalla (ri)alfabetizzazione digitale, dalla possibilita? di offrire a tutti e indistintamente l’accesso alla rete".

"Purtroppo gli ultimi mesi di pandemia - continuano - ci hanno insegnato come questo divario e? ancora troppo grande e penalizzante per intere fasce della popolazione. Ma questo e? solo un esempio. Se pensiamo alle citta? del prossimo futuro, queste dovranno essere in grado di rispondere a nuove esigenze e a una serie di altre emergenze quali la gestione degli sprechi, l’inquinamento ambientale... Che cosa possono fare l’innovazione, la tecnologia e l’informazione per ridurre questi fattori di rischio? Come Didays ci stiamo ponendo anche noi queste domande e vogliamo contribuire a trovare le risposte”.

Per farlo in maniera sistematica, Giulio e Nicola Nicoletti hanno deciso di costruire un percorso piu? ampio e articolato, che si sviluppa lungo l’intero anno, nel quale l’evento di novembre diventa lo step conclusivo. “Oltre alla organizzazione dell’evento di novembre - concludono - siamo impegnati nella definizione di un progetto annuale, che vede il coinvolgimento delle universita?, delle istituzioni e del tessuto imprenditoriale su tutto il territorio nazionale, e che trasformera? il "Digital Innovation Days" in un vero e proprio Brand incentrato su quattro focus: Digitale, Innovazione, Sostenibilita? e In-Formazione. E inoltre, in occasione delle “Week” piu? famose di Milano, sono previsti una serie di spin off del "Digital Innovation Days" chiamati Digital Innovation Talks: webinar, tavole rotonde, mini-eventi e altre iniziative, per affrontare le relative industry nell’ottica dei nuovi quattro pillar”.

Giovedi? 18 marzo dalle ore 14.30 alle ore 16.30 il primo appuntamento, con tre panel tematici: il primo, alle 14.30, è "Quali sono i mali che attanagliano le citta?? Gli sprechi!", moderato da Francesca Petrella, Head of Sustainability del Digital Innovation Days e Communication Manager, Responsabile eventi, Public Relations & Corporate Communication di Ipsos e a cui interverranno Caterina Terraneo, Region Manager di Too Good To Go, Valeria Valotto, Vice Presidente di Quid Impresa Sociale, Francesco Fumarola, Responsabile Partnership e Digital di Tondo & Co-Founder & Ceo di Space Sports;

il secondo, alle 15.10, dal titolo "Smart Mobility: tra innovazione e transizione ecologica", moderato da Fernando Piccirilli, Head of Innovation del Digital Innovation Days e Co-founder di Kobe Partners, a cui interverranno Beatrice Uguccioni, Vice Presidente del Consiglio Comunale Di Milano e Consigliera Delegata alla Mobilita? di Citta? Metropolitana di Milano, Carlo Donadio, Head Of Tech Assets and Incubation di Deloitte - Officine Innovazione e Matteo Valenza, Video Content Creator; il terzo, alle 15.50, dal titolo "Come si crea Impatto sociale? La Scuola, le Aziende e le Istituzioni", moderato da Valentino Magliaro, Head of In-Formation del Digital Innovation Days e CEO di Humans to Humans, a cui interverranno Andrea Grieco, Sustainability Strategy Officer di Will Media, Nicolo? Santin, Ceo & Co-Fouder di Gamindo, Pilar Pedrinelli, Global Public Engagement Manager di The Rainforest Alliance. Le dirette sono disponibili QUI.

La partecipazione di Didays non si limitera? comunque a questo singolo evento. Lo stesso pomeriggio, Giulio Nicoletti, in rappresentanza del "Digital Innovation Days Italia", partecipera? al Tavolo Giovani #DigitalExperiences - "Le soluzioni delle startup e delle imprese innovative per i settori retail, delivery, marketing digitale e turismo” che la Camera di Commercio di Milano Monza, Brianza e Lodi, organizza nell'ambito della "Milano Digital Week". L'incontro si svolgera? online sempre giovedi? 18 marzo dalle ore 16 alle ore 18.

Nel corso dell'evento verra? dato spazio alle startup e imprese innovative selezionate nell’ambito della Call for solutions: innovazioni per l’economia di prossimita?. I progetti che si presenteranno proporranno, tra le altre, soluzioni in ambito e-commerce con delivery, tracciabilita?, gestione flusso clienti, marketing digitale, turismo ed entertainment.

Infine, il giorno successivo, il 19 marzo alle ore 11.30, con Rinascita Digitale e 24 Pr & Events srl, Didays sara? promotore del webinar "Citta? trasversali - Le nuove piazze digitali. Rischi e opportunita? nella costruzione di una societa? equa e sostenibile". L’evento, inserito nel calendario delle attivita? previste dalla #MilanoDigitalWeek, trattera? di come le piattaforme digitali (le nuove "piazze") siano cresciute velocemente nel corso del 2020, soppiantando per necessita? legate alla pandemia i luoghi fisici. Gli ospiti saranno Katerina Mucci, Project Manager, 92° Sessione Internazionale European Youth Parliament, Ricardo Grassi, Direttore Generale, Citizens’ Platform on climate change and a sustainable world, Giulio e Nicola Nicoletti, CEO e COO, Digital Innovation Days, Stefano Saladino, CEO, Rinascita Digitale, Ottavia Belli, fondatrice Sfusitalia, Oscar di Montigny, Presidente e Fondatore, Be Your Essence. Modererà Giacomo Cavalli, Sustainability Manager, The Map Report. Per partecipare all’evento, e? possibile seguire la diretta delle 11.30 QUI.

