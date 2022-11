Tutti gli appuntamenti gratuiti della Digital Week

Per la Milano Digital Week anche le sale di Palazzo Marino si fanno digitali. In occasione della settimana di eventi dedicati a innovazione tecnologica, realtà virtuale e intelligenza artificiale, che torna quest’anno in presenza dal 10 al 14 novembre, l’ingresso agli incontri in calendario nella sede del Comune di Milano è possibile attraverso una piattaforma di registrazione online. Per assistervi fisicamente è necessario iscriversi, accedendo al sito Milanodigitalweek.com.

Otto gli appuntamenti previsti a Palazzo Marino, sette in Sala Alessi e uno in Sala Commissioni. Per le iscrizioni, il modulo da compilare è molto semplice: occorre indicare nome, cognome, un indirizzo telefonico e email. Inviato il form, il partecipante riceverà una email di conferma all’indirizzo indicato. La novità viene introdotta per semplificare tempi e modi di ingresso a Palazzo Marino e dare certezza agli interessati sui posti disponibili in sala. Gli accessi sono infatti limitati: 150 posti in Sala Alessi e 40 in Sala Commissioni. Le registrazioni si chiudono la mezzanotte precedente al giorno dell’evento.



Sul sito di Milano Digital Week si trovano le informazioni relative ad ogni evento con i link per la registrazione. Ecco gli otto appuntamenti a Palazzo Marino.



Repubblica Digitale: competenze e strumenti per una cittadinanza consapevole, da SPID e Fascicolo del Cittadino fino alle opportunità del PNRR

Ingresso gratuito con registrazione anche per un altro evento promosso dall’Amministrazione, sabato 11 novembre presso il Talent Garden di via Calabiana. Gli interessati potranno partecipare a una sessione di “co-design” con i dirigenti e i tecnici dei servizi informatici del Comune: gli organizzatori selezioneranno un campione di 50 persone per migliorare il servizio di cambio residenza, “ridisegnandolo” dal punto di vista del cittadino e collegandolo ad altre esigenze specifiche delle famiglie, dei single, degli studenti e di altri profili di cittadini. Questo il link per la registrazione all’incontro.