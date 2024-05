Selene Calloni Williams è lieta di annunciare l'esordio del suo nuovo spettacolo teatrale “Digiunare con gli dei”, ispirato al suo ultimo libro “Digiuno Immaginale” edito da Piemme, in una straordinaria prima assoluta al Teatro Manzoni di Milano il 21 Giugno 2024.



"Digiunare con gli dei" è un'opera profonda che esplora il potere dell'atto del cibarsi e del digiuno. Attraverso un viaggio intriso di mistero e scoperta interiore, Selene Calloni Williams guida il pubblico in un'esplorazione che porta a riflettere sulle profonde connessioni tra corpo, mente e spirito.



Questo nuovo spettacolo teatrale, con la sapiente regia di Ludovico Nolfi, promette di offrire una visione unica e coinvolgente della nutrizione e del digiuno, esplorando le loro implicazioni per la nostra vita quotidiana e per il nostro rapporto con il mondo che ci circonda.



La dea Demetra, Orfeo, Dioniso e Pitagora guideranno gli spettatori in un grande rituale collettivo; al suono delle arpe del Laborintus Harp Quartet di e con Cristiana Passerini e delle percussioni di Paolo Pasqualin, il pubblico danzerà e immaginerà insieme, perché tutto ciò che possiamo immaginare possiamo crearlo.



Lo spettacolo porterà in scena il viaggio dell’eroe: la catabasi, la discesa nell’infero, e l’anabasi, il ritorno vincitori, attraverso la meravigliosa relazione con il cibo e con il corpo.



La première assoluta di "Digiunare con gli dei" al Teatro Manzoni di Milano il 21 Giugno 2024 sarà un evento imperdibile per gli amanti del teatro e per coloro che sono interessati a esplorare nuovi orizzonti della mente, del corpo e dello spirito umano. Ad accompagnare la narrazione saranno i potenti rituali condotti da Selene, con coinvolgimento del pubblico, e le sonorità profonde ed evocative di arpe e percussioni che trasporteranno il pubblico nella antica Grecia, alle origini del mistero della nostra civiltà, prima che finisca…



In scena, insieme a Selene Calloni Williams, ci saranno straordinari artisti di cinema, televisione e teatro: Giorgia Senesi, Elena Russo, Dasha Shumilova, Giuseppe Pignanelli.



Alla fine dello spettacolo e del rito collettivo ci sarà l’immancabile firmacopie di SCW.



Lo spettacolo “Digiunare con gli dei” è un nuovo capitolo del Teatro Immaginale di Selene Calloni Williams, un viaggio emotivo che esplora le profondità dell'animo umano, ingrandito dalla lente della recitazione. Segue il grande successo di “Kintsugi, ripara le ferite dell’anima e rendi prezioso ogni istante della tua vita , messo in scena da Selene a maggio 2023 al Teatro Manzoni di Milano e poi a dicembre dello stesso anno al Teatro Orione di Roma, con grandissimo successo e partecipazione di pubblico.