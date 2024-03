Dillo con i fiori 2024, un gesto di solidarietà

Save the date! SABATO 16 MARZO 2024 DALLE 10:30 ALLE 13:00 in Via Unica Bolgiano 2 a San Donato Milanese (Mi). Raccogli i narcisi e regali un fantastico weekend ai ragazzi della ONLUS Risorsapiù



La Cooperativa Sociale Risorsapiù Onlus di San Donato Milanese gestisce da oltre 15 anni servizi residenziali per persone disabili, nella CSS Agàpe e nella Casa Oikìa a pochi metri di distanza. Offre ambienti di vita familiare in grado di rispondere ad alcuni dei bisogni fondamentali della persona: l’accudimento fisico e morale, le relazioni sociali, l’autonomia e la partecipazione alla vita comunitaria.



Piccoli eventi, un solo obiettivo:



- Una FESTOSA COLAZIONE per incontrare i ragazzi e le ragazze di Risorsapiù e per conoscere la realtà della nostra Casa-Famiglia

- un’emozionante CACCIA AL TESORO in giro per la Comunità, dalle 11 alle 12 per bimbi da 4 a 10 anni

- con un contributo volontario riceverai dei graziosi narcisi e soprattutto farai un gesto molto importante per Risorsapiù, perché il ricavato regalerà un weekend speciale ai ragazzi alla scoperta di una nuova località in Italia.



“Dillo con i fiori” è possibile grazie alla preziosa collaborazione di Denise ed Emanuela, che da tre anni ci offrono il frutto... anzi i fiori del meraviglioso campo di narcisi che curano con passione e amore tutto l’anno, proprio per dedicare ai ragazzi l’evento.



E tu... puoi segnarti l’appuntamento per non mancare e soprattutto aiutarci nel passaparola con amici - parenti – conoscenti. Non riuscirai a venire o conosci amici che vogliono aiutare i ragazzi a partire per una super vacanza? È possibile sostenerci comunque con un bonifico.



Sei anche social? Seguici su Facebook, ti racconteremo la preparazione e i detta-gli più emozionanti della giornata, inoltre condivideremo le “cartoline” della mi-nivacanza.



Ti alleghiamo il volantino per fare passaparola ad amici e parenti.



Per info e contatti: info@risorsapiu.org - Whatsapp 3297956538