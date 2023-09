La mostra con dinosauri "vivi" e a grandezza naturale

Per la prima volta in Italia una straordinaria Mostra didattica sul mondo dei dinosauri a grandezza naturale e tutti animatronici. Un tour itinerante per la gioia di grandi e piccoli per conoscere, ammirare, studiare queste creature del passato.

Modelli Animatronic direttamente dall'Argentina, luogo dei primi ritrovamenti nel mondo.

"Grazie al sapiente studio e capillari ricerche da parte di illustri paleontologi sono adesso nella vostra citta' per pochi giorni", si legge in una nota dell'organizzazione.