Attraverso colori, forme, luci, ombre, esprimendoti liberamente senza paure o pregiudizi: e tu, come dipingeresti la rabbia?



Malegaleco presenta, in collaborazione con The Homemade Creative Experience, un laboratorio di pittura della durata di 3 ore circa dedicato al tema della rabbia, rivolto a tutt?, appassionat? e non, a chi vuole avvicinarsi alla pittura e trascorrere una serata in

compagnia.



Sotto la guida dell’artista Nicola Padovani che ospiterà il laboratorio nella sua casa/studio, avrai il tuo posto in un tavolo condiviso, con cavalletto, colori, tela e pennelli.



Al centro di questo evento esperienziale c'è un’emozione che permea la nostra esistenza e influenza le nostre azioni: la rabbia. La rabbia contro le ingiustizie e le oppressioni, che ci spinge a lottare per un mondo più equo e giusto.



Attraverso consapevolezza e creazione artistica, rifletteremo sul ruolo di questa emozione nella nostra vita e nella società per trasformarla in una forza positiva.



Non è necessario avere spiccate doti creative: se non sai dipingere o disegnare, va bene lo stesso! L'iniziativa vuole creare uno spazio sicuro, senza pregiudizi, stimolando la scoperta e l'espressione del sé autentico. Conoscerai persone con il tuo stesso intento, in un ambiente accogliente e semplice.



Sarà offerto un aperitivo per allietare la serata e creare momenti di condivisione, per

resistere insieme e unire ciascuna voce di fronte alle ingiustizie.



Il risultato sarà un dipinto realizzato da te e che potrai portare a casa.



PER ISCRIZIONI

L’iscrizione al laboratorio di pittura ha un costo di €50 e comprende aperitivo vegano e

vino unlimited. I posti sono limitati.





Dipingere la rabbia - 30 maggio.