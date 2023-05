All'Amnesia arriva la star mondiale della console: Miss Monique

Sabato 20 maggio 2023 ultime note, ultime vibrazioni, ultime emozioni per la stagione 2022 23 di Amnesia Milano. Per il suo closing season party, il noto locale milanese presenta la nota dj ucraina Miss Monique. Insieme a lei ci saranno Ebmath e Blacksun. Il modo migliore di salutarsi e salutare il proprio pubblico in quella che è stata la ventesima stagione del club milanese.

La stagione 2022/23 di Amnesia Milano è stata all’insegna dell’hashtag #IntoTheUtopia: ovvero dare slancio all’immaginazione, riscoprire la fantasia al potere, puntare alla ricerca di una serata migliore se non perfetta. Utopia da intendersi come aspirazione all’ideale, senza smettere mai di inseguirlo attraverso la musica e il ballo, grazie anche e soprattutto a una serie di guest che da fine agosto 2022 al 20 maggio 2023 si sono succeduti in console all’Amnesia.

Si è iniziato con Pawsa e si finisce con Miss Monique, dopo essere passati attraverso Nina Kraviz, Jamie Jones, Kölsch, Ilario Alicante, Patrick Topping, Stephan Bodzin, Reiner Zonneveld, Mochakk e tantissimi altri. Con la consapevolezza, come sempre, che il meglio debba ancora venire.