Prosegue il roadshow sull’innovazione nei territori, promosso e organizzato da Italia Economy, con la quinta tappa di Disegnare il futuro. Il forum, curato dal direttore responsabile Giuliano Bianucci, sarà ospitato presso gli IBM Studios Milano, in piazza Gae Aulenti, il 10 maggio a partire dalle ore 16.30 e vedrà protagonisti associazioni, giovani imprenditori, rappresentanti del mondo delle università, dei centri di ricerca ed esperti di settore che si confronteranno sulle sfide che attendono la Lombardia nel panorama tecnologico nazionale e internazionale.



La giornata si articola in quattro panel dedicati a innovazione e sostenibilità, ai case history sullo sviluppo delle metropoli internazionali, al ruolo del marketing nella crescita aziendale e, non ultimo, al ruolo dei giovani per un futuro sostenibile.



1° Panel - Innovazione e impresa

moderato da Giuliano Bianucci, direttore testate Italia Economy



Maurizio Decollanz, direttore marketing e comunicazione IBM Italia

Giulia Putin, direttore ufficio acquisti Gruppo Serenissima Ristorazione

Domenico Costa, presidente TIM Management

Alessandro Merlini, Coo Azimut Direct



2° Panel - Sviluppo metropoli internazionali: Boston, Abu Dhabi, Milano



Valeria Fazio, Board Member Italiacamp Emea - Dubai Hub for Made in Italy

Paul Renda, Ceo Miller Group

Massimo Andriolo, partner IXL-Center e Board Member Global Innovation Management Institute



3° Panel - Marketing, comunicazione e tecnologia

moderato da Gioia e Guenda Novena, presentatrici



Angelo Di Gregorio, presidente della Società Italiana Marketing e direttore del Criet

Alberto Vassena, Ceo Easynet Group

Marco Inzolia, Ceo Bleisure Travel Company

Gianluca Cecchet, Ceo Next4Academy e CyberSA

Alessandro Cenerini, Cfo & Compliance Director Polaris Engineering

Roberto Race, Corporate Strategy and Reputation Advisor



4° Panel - Giovani e futuro

moderato da Steve Luccisano, Ceo Macoev



Giorgio Ciron, direttore InnovUp

Egidio Alagia, Founder & Managing Director Divergens

Gabriele Ferrieri, presidente Angi - Associazione Nazionale Giovani Innovatori

Ilaria Salzarulo, responsabile Partnership & Fundraising Associazione Demetra



Per partecipare all’evento, gratuito e aperto a tutti, è necessario iscriversi online al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-disegnare-il-futuro-quinta-tappa-del-forum-di-italia-economy-863585195567?aff=oddtdtcreator .