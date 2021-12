Disegni e vignette anti-covid per rinforzare il sistema immunitario e il buonumore

Giovedì’ 2 dicembre sei invitato da Ciasmo ad un doppio evento molto particolare. Giuliana Maldini e Giulia Maglionico saranno in store dalle 18:00 per incontrarti e chiacchierare del loro lavoro, ma soprattutto per presentarti qualcosa di davvero speciale. Con l’occasione verrà inaugurato il progetto “vetrine d’artista” che ci accompagnerà per tutto il mese di dicembre, con allestimenti a tema e performance live.



Save the date

Giovedì 2 Dicembre 2021 alle ore 18:00



Ciasmo

via orti, angolo via commenda

20122 Milano



infoline: (+39)02 5518.5548

eMail: store@ciasmo.it

eMail: press@ciasmo.it