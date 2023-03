Young Art Hunters è orgogliosa di presentare ‘Dissoul’- Dissociazione corporea, una mostra rivelatrice di frammenti.

?

L’esposizione, organizzata nella nuovissima galleria d’arte The YAH Factory e curata dall’associazione Young Art Hunters, da sempre impegnata nella promozione degli artisti emergenti, è una collettiva di nove artisti italiani ed internazionali che attraverso l’utilizzo della propria tecnica ed espressione artistica si sono messi a nudo, esplorando le parti più recondite di se stessi, scindendo il proprio IO in due parti diverse ma complementari.

?

Un ritrovamento spiazzante, una tecnica controversa, uno specchio rivelatore, una visione penetrante. Questi sono solo alcuni dei frammenti di spirito che Young Art Hunters ospita nella sua galleria. In questo atto di tagliare parte della persona si riporta la volontà di custodire tracce velate nelle opere d'arte, quindi poter essere in più posti contemporaneamente, a seconda della distanza dei vari pezzi di sé; quando si concentrano, come in questo caso, ne si possono riconoscere innumerevoli

aspetti e tutti con una grande forza espressiva.??



L’esposizione continua il ciclo di mostre dedicato alle giovani promesse dell’arte, sempre pronte a rispondere agli interrogativi contemporanei della società odierna.



Gli artisti:



Liubov Bochkova

Martin Bruckmanns

Chiara Cattaneo

Martina Colombari ?

Luigi Francischello

Elio Guazzo

Giona Messina

Perinà

Gianluca Ripepi



'Dissoul' sarà visitabile dall’8 febbraio al 23 febbraio 2023.?

Mar-Sab 11-13 · 15-19 — Ingresso libero



?La mostra è a cura di YAH - Young Art Hunters Associazione E.T.S.