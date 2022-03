Dantedì, in Duomo si legge la Divina Commedia

Una serata interamente dedicata a Dante e alla Divina Commedia. È l'evento in programma in Duomo per venerdì 25 marzo, giorno che gli studiosi indicano come inizio del viaggio del sommo poeta nell'aldilà. All'interno della Cattedrale, a partire dalle 18, verranno letti il XXVI canto dell'Inferno, il I del Purgatorio e il XXXIII del Paradiso. Le letture saranno introdotte da un saluto dell'arciprete della cattedrale monsignor Gianantonio Borgonovo. Monsignor Marco Ballarini, prefetto della Veneranda biblioteca Ambrosiana, invece, introdurrà il Paradiso con una lectio magistralis dedicata all'ultima cantica del poema dantesco. La lettura sarà intervallata da musiche di Johann Sebastian Bach e di Ennio Morricone.

L'evento è accessibile gratuitamente al pubblico, nella più rigorosa osservanza delle prescrizioni del contenimento del contagio da Covid-19 e fino a capienza massima consentita dalle norme, con obbligo di Green Pass Rafforzato, previa prenotazione obbligatoria dal sito ufficiale. Non solo. Per l'occasione, Dantedì in Duomo sarà trasmesso in diretta streaming sul nuovissimo canale YouTube del Duomo di Milano Milano Duomo Tv (accessibile anche dal sito ufficiale) che con questa significativa iniziativa, avvierà le trasmissioni.