Dm apre il 67° punto vendita: il nuovo store a Milano inaugura il 2022

Dm, catena di drugstore, fondata in Germania nel 1973, inaugura il 2022 con l’apertura del suo 67° negozio in Italia, settimo store su Milano, e rafforza così la sua presenza sul territorio lombardo.

Dm drogerie markt è oggi la più grande catena commerciale europea di prodotti per la cura della persona e della casa, presente in 13 paesi con oltre 3.800 punti vendita, più di 66.000 dipendenti e oltre 12 miliardi di euro di fatturato.

Anche nel nuovo store di Milano sarà presente l’offerta unica di dm, specializzata in prodotti di bellezza e benessere, con oltre 14.000 referenze in continua evoluzione, 655 marchi, di cui 27 brand prodotti in-house, frutto di ricerca e innovazione con un’ottima qualità a prezzi assolutamente competitivi. I clienti troveranno le marche più amate, tra cui i cosmetici Balea, la cosmetica naturale certificata alverde, l’alimentazione biologica dmBio, anche per i più piccoli, le linee di integratori e i dispositivi medici Mivolis.

L'attenzione all'ambiente

Il gruppo pone da sempre attenzione alla sostenibilità ambientale, in modo particolare attraverso la continua ricerca di ingredienti naturali e soluzioni innovative più sostenibili. Predilige novità bio e green, l’utilizzo di materie prime e imballaggi riciclati e l’introduzione di prodotti ad impatto climatico e ambientale ridotto. Non a caso, il nuovo store dm apre in Piazzale Loreto, una delle piazze più accessibili e strategiche di Milano che, grazie ad un progetto di riqualificazione, verrà trasformata in oasi verde. Lo store sarà collocato in Viale Monza 2, nella parte commerciale del nuovo Palazzo di Fuoco.

Il negozio

Il negozio di 335 mq di spazio vendita permette un’esperienza di shopping che mette la persona al centro di tutto, garantendo molti dei servizi tipici di ogni punto vendita, tra cui scaffali ad altezza persona e un sistema per facilitare gli ipoudenti.

I collaboratori nel nuovo store saranno 7 in totale per garantire sempre una perfetta esperienza di customer-care.