Da domani nuovo punto tamponi a Cernusco sul Naviglio

Nell'ottica di un servizio per i cittadini e per il territorio, il Centro Sant'Ambrogio e la Curia Provinciale che hanno sede a Cernusco sul Naviglio in collaborazione con l'Ospedale Sacra Famiglia di Erba del Fatebenefratelli hanno deciso di aprire un "Punto Tamponi" presso l’ambulatorio della struttura di Cernusco s/N situata Via Cavour 22. Il servizio a disposizione di tutta la cittadinanza partirà il 22 Dicembre. Presso l'ambulatorio sarà possibile effettuare su prenotazione il tampone rapido antigienico in regime di solvenza a 35 euro. In caso di presunta positività, il paziente verrà immediatamente sottoposto a tampone molecolare in regime di SSR (e quindi gratuito) per poi essere analizzato dal laboratorio dell'Ospedale di Erba. Per accedere al servizio sarà obbligatoria la prenotazione 031/638211 digitando poi il tasto 2. Le fasce orarie saranno dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 11 e il sabato dalle 8 alle 11. A questo proposito il direttore della struttura, Lorenzo Guzzetti, dichiara: «Voglio ringraziare tutti i colleghi del Centro, dell'Ospedale di Erba e della Curia Provinciale che grazie a un lavoro di sinergia incredibile in poco tempo hanno consentito di realizzare questo servizio per il territorio e per tutti i cittadini. E' l'ennesima dimostrazione pratica che il Fatebenefratelli, in questo momento difficilissimo per tutta la società dovuto alla pandemia, c'è ed è in prima linea come ci è stato indicato dal nostro Padre Provinciale, Fra Massimo Villa, e dal nostro Priore Fra Gian Carlo Lapic' che ci ricordano ogni giorno come attraverso la nostra professionalità e dedizione possiamo far risplendere la carità tramandataci dal nostro fondatore, San Giovanni di Dio».