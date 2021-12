Domenica 12 dicembre torna il mercato di solidando: biologico, agricolo, solidale

Torna domenica 12 dicembre in via Santa Croce 15 a Milano il Mercato di Solidando, con una christmas special edition. Questa volta protagonista è la montagna.



A partire dal cibo. L'angolo street food offrirà amatriciana e arrosticini (preparati dai Produttori di Amatrice), stufato con polenta, caldarroste, vin brulè, e poi piadine e panini vegetariani.



Confermati 50 piccoli produttori con i propri prodotti in vendita e ampio spazio dedicato al vino, con 20 vignaioli presenti con le loro proposte, disponibili per assaggi, domande, confronti. E una degustazione, alle 12:00, a cura del sommelier AIS Maurizio Maggi, dedicata ai vini di Tenuta Stella (prenotazione obbligatoria scrivendo a mercato.solidando.visitatori@gmail.com)



Alle 15:00 confermato l'ormai consueto talk di approfondimento “LA METROPOLI E LA MONTAGNA. Le vie della neoruralità” con la partecipazione del prof. Giorgio Ferraresi assieme a GPS Amatrice, Contadini Resistenti, Associazione Castagna Amiata, Legambiente Valchiavenna, Altreconomia.



Infine il workshop per bambini "Le mani in pasta", ossia come lavorare la pasta fresca e preparare degli ottimi ravioli, a cura di Il Brado e le Strie (prenotazione su www.ibva.it).



Come sempre, tutto questo, con un intento solidale di fondo. Grazie a quanto raccolto nell’edizione di novembre si è riusciti a mettere a disposizione di famiglie fragili 400 kg di patate, 400 kg di mele, 400 kg di kiwi. Domenica 12 si vuole si bissare e migliorarsi. Con il vostro aiuto faremo ancora di più.



Non mancare!