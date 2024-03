Visita guidata: Milano liberty e il quadrilatero del silenzio

Ci sono angoli di Milano che regalano atmosfere inaspettate, come nel cosiddetto “quadrilatero del silenzio”, dove il tempo pare essersi fermato a oltre un secolo fa, un frammento di città che custodisce alcuni tra i più significativi esempi di architettura liberty milanese e al contempo nasconde un’insolita fauna locale: i fenicotteri rosa di Villa Invernizzi.



L’itinerario liberty prende il via da Casa Galimberti, capolavoro art nouveau caratterizzato da pregevoli intrecci in ferro battuto e coloratissime decorazioni in maiolica; si prosegue lungo corso Venezia alla scoperta del più moderno di tutti i palazzi liberty: Palazzo Castiglioni; per addentrarsi poi nel suggestivo “quadrilatero del silenzio” dove il gusto decorativo di primo ‘900 è il principale protagonista delle decorazioni di Casa Berri Meregalli, Palazzo Sola Busca e Casa Campanini (NB non sono previsti ingressi agli edifici).



Un itinerario all’insegna dell’eleganza e del gusto floreale tipico dello stile liberty in grado di suscitare stupore e ammirazione ancora oggi!





