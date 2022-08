Domenica 16 ottobre: "Luci e ombre al Monumentale di Milano"

Un luogo sorprendente nel centro della città di Milano, una cittadella inserita nella pulsante metropoli: il Cimitero Monumentale ha un impianto razionale, ma è difficile da attraversare senza perdere le tappe come un labirinto.



Si tratta di un vero e proprio museo a cielo aperto, quello che si apre una volta varcato l’ingresso: il vastissimo complesso di monumenti d’arte funeraria che si incontra lungo i viali del cimitero è un libro che racconta l’intera società dell’Ottocento e del primo Novecento a Milano, un’epoca rimasta cristallizzata nel silenzio ovattato.



Le più diverse espressioni artistiche si intrecciano e si riflettono nella grande varietà dei monumenti che vanno dalla mossa Scapigliatura al Romanticismo, dal Liberty al moderno, con opere di celebrati autori come Wildt e Fontana. Siete pronti ad emozionarvi in questa suggestiva visita guidata?





https://postiepasti.com/event/domenica-2-ottobre-visita-guidata-cimitero-monumentale-milano.