Visita guidata alla mostra di De Nittis

In mostra per la prima volta a Palazzo reale di Milano, 90 opere di Giuseppe De Nittis, pittore tra i più acclamati nel panorama europeo del XIX secolo.

L’esposizione vanta importanti prestiti da collezioni private e pubbliche, opere che dimostrano il grande talento del nostro connazionale che nel camp della pittura si misurò con i suoi contemporanei Manet, Degas e il gruppo degli Impressionisti. Opere curiose, audaci nella sperimentazione pittorica, indagatrici della realtà delle grandi capitali europee, in particolari Parigi e Londra, che hanno caratterizzato l’entusiasmante vicenda di De Nittis, purtroppo interrotta dalla sua prematura morte all’età di 38 anni.



