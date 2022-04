Domenica 29 maggio – Visita alla vigna di Leonardo e alla chiesa di San Maurizio con aperitivo finale a Milano

Durante questa particolare passeggiata scopriremo i segreti della Milano Sforzesca, riempiendoci gli occhi di meraviglia e splendore nella chiesa di San Maurizio, ribattezzata da Sgarbi dopo i recenti restauri “la Cappella Sistina di Milano”. Lì respireremo il clima della sofisticata corte rinascimentale di cui Leonardo da Vinci è stato protagonista e la cui “eredità spirituale” è assolutamente evidente soprattutto nell’opera di Bernardino Luini, pittore di punta attivo nella chiesa negli anni 20 e 30 del ‘500. Non mancherà qualche gossip e curiosità relativa al mondano universo milanese del periodo!

Ci sposteremo poi con una breve passeggiata lungo Corso Magenta per proseguire la nostra esplorazione in un luogo unico, aperto al pubblico solo da pochi anni: la Vigna di Leonardo. La casa degli Atellani, raro edificio privato rinascimentale, seppur alterato nei secoli, conservato in città si visita in punta di piedi, perché tuttora è una casa privata che apre le sue porte, nel fascino di affreschi e arredi singolari, a chi voglia fare un viaggio nel passato: nel giardino curatissimo è possibile vedere un piccolo lembo superstite della Vigna di Leonardo, dono di Ludovico il Moro ad un artista sempre attento allo studio e alla produzione del vino, come dimostrano tanti documenti che il genio rinascimentale chi ha lasciato e di cui racconteremo diffusamente!

Termineremo il nostro pomeriggio insieme con un aperitivo a base di vino di Leonardo in un locale in zona!



