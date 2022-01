Domenica 6 febbraio torna il mercato di Solidando: agricolo e solidale

Dopo lo stop forzato di gennaio, torna domenica 6 febbraio il Mercato di Solidando. E' il mercato che fa bene 3 volte: facendo la spesa al Mercato di Solidando s’incoraggia l’agricoltura sostenibile e i piccoli produttori, si aiutano famiglie in difficoltà economica, si fa bene a se stessi acquistando cibo sano.



Il programma della giornata come sempre è ricchissimo.



Oltre ai circa 50 produttori agricoli e biologici presenti con i loro prodotti in vendita, questa quarta edizione sarà speciale per gli appassionati di vino. Circa 20 i vignaioli previsti con le proprie bottiglie a disposizione per assaggi, domande e risposte.



Alle ore 12:00, per chi vuole, inizia “Piemonte, due donne, due territori: Gavi e Canavese”, degustazione solidale di vini guidata da Maurizio Maggi. L'evento prevede un contributo (che viene devoluto in beneficienza) e prenotazione obbligatoria scrivendo a mercato.solidando.visitatori@gmail.com.



Ancora, angolo street food con hamburger, agnolotti al sugo e brasato di vacca varzese; talk a cura di Associazione IBVA in collaborazione con Altreconomia e infine il workshop gratuito "Verdure in maschera" per bambini fra i 5 e 10 anni a cura di Lyceum, con prenotazione obbligatoria. Per info e iscrizioni www.ibva.it.



Con il Mercato di Solidando si vuole dimostrare che un modo nuovo e trasversale di praticare solidarietà è possibile. Siate parte di questa nuova sfida, aiutate a vincerla. Non mancate!