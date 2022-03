Domenica 6 marzo nuova edizione del mercato di solidando: tutte le novità di questa edizione

Domenica 6 marzo nuova edizione del MERCATO DI SOLIDANDO.



Come sempre ci saranno oltre 40 produttori con i propri prodotti agricoli e biologici in vendita, e poi tante novità per questa quinta edizione. Eccole in ordine cronologico.



Ore 11:30, Dialogo su "L'economia solidale di Cascina Sant'Alberto". Un talk su una bellissima esperienza tutta milanese nata con l'obiettivo di sperimentare un nuovo modello che coniughi economia solidale e sostegno dell’agricoltura sociale.



Ore 12:00, Degustazione solidale di vino. “Langhe, il Piemonte blasonato: Diano d’Alba e Monforte d’Alba”. L’evento prevede un contributo che sarà totalmente devoluto in beneficienza (per info e prenotazioni scrivere a mercato.solidando.visitatori@gmail.com).



Ore 13:00, Street food. Hamburger bio, asado di manzo, vogherini con risotto al peperone, focaccia alla zucca, piadine vegane e vegetariane.



Ore 15:00, Presentazione del libro "Maledetta zappa", alla presenza degli autori, a cura di Altreconomia.



Ore 15:00, Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni "Terra per crescere", a cura di Lyceum Academy. [attività con contributo libero e prenotazione obbligatoria su www.ibva.it



Una giornata ricca di stimoli e proposte dunque, da passare insieme, sostenendo da un lato i piccoli produttori e l’agricoltura sostenibile, dall’altro permettendo alle famiglie in difficoltà che in settimana fanno la spesa al supermercato solidale Solidando, l’accesso a cibo di qualità. Una giornata da non perdere.