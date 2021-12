Domenica 9 gennaio torna il Mercato di Solidando in via Santa Croce 15 a Milano. Dalle 10:00 alle 18:00.



50 produttori agricoli presenti con i loro prodotti in vendita.



20 vignaioli con le proprie bottiglie disponibili per assaggi, domande, risposte, commenti.



1 degustazione di vino a cura del sommelier Ais Maurizio Maggi: "Piemonte, due donne, due territori: Gavi e Canavese" [ attività con contributo e prenotazione obbligatoria scrivendo a mercato.solidando.visitatori@gmail.com]



3 truck per lo street food: hamburger, agnolotti al sugo e brasato di vacca varzese; canederli e pappa al pomodoro; piadine vegane e vegetariane.



2 momenti di approfondimento culturale - alle 11:30 e alle 15:00 - a cura Altreconomia, dedicati al consumo critico e solidale.



1 attività per bambini dai 6 anni in su - alle 15:00 - con Carlo Ottolini: "Storie di qua e di là". Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su https://ibva.it/domenica-9-gennaio-quarto-appuntamento-con-mercato-di-solidando-ecco-il-programma-completo/



Va avanti dunque la scommessa lanciata ad ottobre scorso da Associazione IBVA assieme ad altre realtà milanesi: coniugare il sostegno a un'agricoltura eticamente sostenibile con l'aiuto alle famiglie in emergenza alimentare.



Una parte del venduto della giornata di mercato, infatti, serve a mettere a disposizione di famiglie in difficoltà non solo cibo gratuito, ma cibo di alta qualità.



Facendo la spesa al Mercato di Solidando, dunque, si fa del bene 3 volte: s'incoraggia l'agricoltura sostenibile e i piccoli produttori, si aiutano famiglie in difficoltà economica, si fa bene a se stessi acquistando cibo sano.



Aiutateci a vincere questa scommessa. Non mancate!