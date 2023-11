All'Ippodromo Snai San Siro una super domenica per le famiglie

Una domenica come poche quella in programma il 12 novembre all’Ippodromo Snai San Siro di Milano. Una super giornata dal punto di vista ippico, con due corse di galoppo su sette di assoluto valore ed intitolate a due grandi personaggi dell’ippica italiana ed internazionale come Vittorio di Capua e Federico Tesio, e dal punto di vista dell’intrattenimento e dell’animazione per le famiglie e i bambini con tante attività interne allo storico impianto di piazzale dello Sport 16. Cancelli aperti dalle ore 11:30 con ingresso a pagamento – 5 euro ticket intero e 7,50 euro a nucleo familiare mentre è gratuito per i minori e i portatori di handicap certificati -.

Il biglietto d’ingresso comprende tutte le attività d’intrattenimento che vengono svolte già dalle ore 12, ad iniziare con la musica dal vivo e le esibizioni di sassofono e violino difronte alla tribuna principale e anche una postazione dj set. Più tardi, dalle ore 14, gli animatori di Pepe Party Milano attendono i piccoli visitatori nell’area paddock (in parte coperta) per iniziare i giochi di gruppo, i laboratori creativi, il truccabimbi, la baby-dance e molte altre attività divertenti. Per la fascia d’età 3-13 anni c’è l’ebbrezza del ‘Battesimo della sella’ sul pony del CIL (Centro Ippico Lombardo) con istruttore al seguito per compiere un breve giro attorno alla fontana principale dell’ippodromo. A deliziare il pomeriggio, oltre ai quattro ristoranti presenti all’interno dell’impianto, anche i food-trucks con il Caviar On The Road che offre assaggi di salmone, caviale e ostriche accompagnati dal flûte di champagne, oppure, vista la stagione, delle calde e gustose castagne. Presente anche uno spazio visibile al pubblico con il maniscalco, la suggestiva arte della mascalcia, ossia del pareggio e ferratura del cavallo. E poi la possibilità per il pubblico, autonomamente, di visitare una delle statue equestri più grandi al mondo, il Cavallo di Leonardo, e percorrere i vari itinerari del Parco Botanico con 70 specie di arbusti e piante provenienti da tutto il pianeta, cartellinate e con il Paese di provenienza.

Interessante la presenza, solo a titolo dimostrativo, della autoemoteca dell’AVIS (Associazione volontari italiani del sangue) l’autoveicolo attrezzato per il prelievo e la conservazione del sangue offerto dai donatori, e di uno stand dell’associazione con brochure e volantini per spiegare l’attività dell’Avis e sensibilizzare il pubblico alla donazione per aiutare i bisognosi di sangue e plasma.

In pista, invece, l’atmosfera sarà diversa, piena di emozioni ed adrenalina a a partire dalla ore 12:30. Gli occhi saranno puntati sulle due corse clou della giornata, valide per il Vittorio di Capua e il Federico Tesio (6^ e 3^ prova di giornata). Ma chi erano di Capua e Tesio? Di Capua è stato un noto avvocato e considerato il ‘re dei cavalli da corsa’ rapito e barbaramente ucciso dalla criminalità organizzata nel 1977. Tesio, invece, è stato un allevatore oltre che un personaggio politico italiano. Ha sempre frequentato l’ippodromo milanese tant’è che è ancora presente la panchina sulla quale abitualmente si sedeva con la moglie durante le giornate di corse. Ancora oggi è considerato uno dei più importanti allevatori di cavalli purosangue inglese nella storia dell’ippica italiana e internazionale, al punto tale da essere riconosciuto come il ‘Leonardo da Vinci dell’ippica’ o ‘Il mago di Dormello’.

Il Premio Vittorio di Capua è una prova di Gruppo II con montepremi di ben 247.500 euro ed è riservato ai cavalli di 3 anni ed oltre impegnati sulla distanza di 1600 metri circa su pista grande. Anche il Premio Federico Tesio è una prova per i cavalli di 3 anni ed oltre ma di Gruppo III e si disputa sui 2200 metri sempre in pista grande con un montepremi di 88.000 euro. Tra altre cinque corse del programma domenicale è bene evidenziare il Gran Premio delle Aste alla 2^ prova, un handicap limitato riservato ai cavalli di 2 anni sui 1500 metri circa in pista media.

Ippodromo Snai San Siro Milano – Info utili

Ingresso e biglietteria: piazzale dello Sport 16; accesso cancelli: dalle ore 11:30;

Costo biglietto intero: 5 euro a persona – biglietto famiglia: 7,50 euro;

Gratuito per i minorenni e portatori di handicap certificato più un accompagnatore;

Inizio riunione di corse dalle ore 12:30.