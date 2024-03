Domenica si disputerà il 34° trofeo sempione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

MILANO – L’attesa sta per terminare. La stagione milanese delle corse su strada si aprirà questa domenica, 10 marzo, con il 34° Trofeo Sempione, un appuntamento entrato nel cuore non solo degli appassionati della corsa ma anche di chi vuole vivere una giornata diversa dal solito. Anche quest’anno la manifestazione, curata dalla A&C Consulting con la preziosa collaborazione del Road Runners Club Milano e il sostegno di numerose altre realtà istituzionali e non, proporrà un programma di sport inclusivo a 360°. Ad oggi, chiuse le iscrizioni online, saranno attesi oltre 1000 partecipanti all’interno dell’affascinante Arena Civica Gianni Brera, sede di partenza e arrivo di tutte e tre le distanze previste (la 10 km competitiva, la 10 km non competitiva e una 5 km non competitiva). Il tracciato di 5 km è disegnato all’interno del Parco Sempione e tra le strade delle due Piazze adiacenti, Piazza Castello e Piazza Sempione. ISCRIZIONI POSSIBILI SUL POSTO – Per chi non fosse riuscito ad iscriversi online, sarà possibile acquistare il pettorale in loco al Villaggio Gara allestito all’interno dell’Arena Civica nelle seguenti giornate: sabato 9 marzo dalle 10.00 alle 18.30 e domenica 10 marzo dalle 7.30 alle 8.30. Domenica sarà possibile iscriversi soltanto alle Gare non competitive. Ad oggi i protagonisti, attesi domenica, provengono principalmente da ogni angolo della Lombardia, ma anche da Piemonte e Emilia Romagna. Non mancheranno delle presenze straniere, tra cui spiccano iscritti nati a Malta, negli Stati Uniti e in Gran Bretagna. Per chi fosse interessato alle curiosità, segnaliamo come i più giovani atleti al via saranno Luce Perrelli (9 anni) e Alexander Dadamo (8 anni), mentre i meno giovani a competere rispondono al nome di Gabriella Valassina (77 anni) e Vincenzo Carbone (85 anni). SOLIDARIETÀ E SOSTENIBILITÀ – Lo sport come strumento d’inclusione e occasione per abbracciare la società, senza lasciare nessuno in panchina. Al 34° Trofeo Sempione sarà presente l’Associazione AUS Niguarda che, da 25 anni, sostiene il reparto di Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Niguarda che assiste persone con lesioni al midollo spinale. La raccolta fondi, promossa dall’AUS Niguarda, vuole integrare il percorso di riabilitazione dei pazienti e supportare il reparto con l’introduzione di nuove tecnologie. Domenica alla corsa non competitiva di 5 km vedremo all’opera anche atleti disabili in carrozzina che, per disimpegnarsi al meglio sul percorso meneghino tracciato, adotteranno sulla carrozzina un propulsore monoruota, chiamato triride, fornita dalla Triride Srl, che gli consentirà di muoversi in tutta sicurezza. Inoltre, grazie agli amici di Vegan Power Team e della Compagnia della Polenta, sarà promossa l’iniziativa Doppio Nodo. Tutti coloro che hanno un paio di scarpe da running che non usano ma in buono stato, potranno consegnarle, dopo averle lavate, allo stand dedicato. Le scarpe potranno così avere una nuova vita ai piedi di coloro che ne hanno bisogno. COLLABORAZIONE CON LA MARATONA DI MILANO - Il Trofeo Sempione è da sempre sinonimo di forte attaccamento alla propria città e alla sua identità: non può sorprendere la collaborazione con la Wizz Air Milano Marathon (domenica 7 aprile). La gara del 10 marzo, infatti, è inserita come tappa di passaggio verso i 42,195 km per chi ha aderito all’iniziativa “training program” di cui si possono trovare i dettagli al link seguente: https://www.milanomarathon.it/training-program/.