Domenica 19 giugno – Musica, maestro: visita guidata del teatro alla scala di Milano

Con questa imperdibile visita guidata, faremo un viaggio nel tempo nelle sale del più famoso tempio della musica: il Teatro alla Scala di Milano, un luogo dall’aura più che suggestiva.

I tesori contenuti nel museo teatrale sono tanti e curiosi: gioielli, strumenti musicali, celebri maschere e costumi… inoltre ricordi di artisti che hanno avuto a che fare con la storia “musicale” di Milano: da Mozart a Giuseppe Verdi, da Eleonora Duse a Maria Callas, e che dire di Arturo Toscanini?

Non sono solo i grandi artisti ad animare le vicende del teatro, ma anche i fruitori degli spettacoli, gli esponenti di spicco della società milanese: i nobili possessori dei palchi, le vicende del palco reale nei racconti d’epoca, ci trasportano in un contesto definito dallo scrittore francese Stendhal “il più bel teatro al mondo […] impossibile immaginare nulla di più grande, più solenne e nuovo”.

La nostra passeggiata ci permetterà di ricordare le vicende costruttive del teatro, la curiosa motivazione del suo nome, la storia del suo insigne architetto… Attraverso l’apertura di alcuni palchi sarà possibile vedere anche l’interno del teatro, che ospita 2000 spettatori, e ammirarne la ricca decorazione e l’impressionante lampadario.

Proseguiremo nelle sale del museo la nostra caccia alle bellezze e alle curiosità di questo luogo, prendendo spunto dalla ricchissima collezione esposta nelle sale per far rivivere i fasti del teatro. Alla fine della nostra passeggiata in museo, proseguiremo la nostra esplorazione in piazza e in Galleria Vittorio Emanuele II.



https://postiepasti.com/event/19-giugno-visita-guidata-teatro-alla-scala-milano/