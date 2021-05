Domus academy Milano: la talk con Sebastian Behmann di Studio other spaces e studio Olafur Eliasson

Domus Academy Milano organizza la talk online con Sebastian Behmann, architetto tedesco dal 2001 direttore del Dipartimento di Design dello Studio Olafur Eliasson e fondatore, con quest’ultimo, dello Studio Other Spaces. L’intervista, parte del ciclo di incontri “Disrupting Patterns”, si terrà live mercoledì 19 maggio 2021 alle ore 17:30.



Accesso gratuito, con registrazione:

https://naba-da.zoom.us/webinar/register/WN_YoN-iG2PQjejIBCeB1HIQQ



Affascinato fin dall’infanzia dalla costruzione di oggetti, Sebastian Behmann è a capo del Dipartimento di Design dello Studio Olafur Eliasson da oltre vent’anni. Nel 2014 fonda, insieme all’artista danese/islandese, Studio Other Spaces per approfondire e utilizzare in modo più sistematico le sinergie che si creano dall’unione di due discipline: arte e architettura. L’approccio sperimentale messo in campo dallo Studio ha dato vita a un processo produttivo multidisciplinare nel quale le due componenti si arricchiscono a vicenda, senza prevaricazioni.

Una collaborazione, quella tra l’architetto e l’artista, che potenzia la creatività di entrambi, favorendo una visione fuori dagli schemi riconoscibile nelle loro realizzazioni, sia che si tratti di progetti architettonici che di opere d’arte nello spazio pubblico.



L’intervista di Caterina Lunghi, attraverso i progetti più iconici e le tappe dello Studio, vuole scandagliare il punto d’incontro tra arte e architettura, evidenziando il valore aggiunto della multidisciplinarità nel campo della progettazione, per superare i limiti imposti da una visione rigida delle due discipline. Ci sarà anche spazio per il tema della sostenibilità, al centro delle opere di Eliasson e dei progetti di Studio Other Spaces, dove Sebastian Behmann illustrerà come sia necessario ripensare gli edifici non solo in termini di materiali, ma anche di funzione, per uscire, ancora una volta, dagli schemi prestabiliti.



La talk è parte del ciclo “Disrupting Patterns”, incontri aperti multidisciplinari organizzati da Domus Academy Milano, orientati all’innovazione, al design, a temi contemporanei e futuri.

