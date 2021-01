Donate coperte e mascherine ai senzatetto di milano dal v.e.o.s.p.s.s.

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Servizio assistenza Civile – S.A.C. del V.E.O.S.P.S.S. (www.veospss.it) ha consegnato all’Associazione Ronda Carità e Solidarietà di Milano coperte e mascherine da destinare ai senzatetto della capitale meneghina, esposti alle rigide temperature invernali di questi giorni. «Non possiamo restare inermi davanti alle persone senza fissa dimora che stanno soffrendo il freddo e la fame e per questo abbiamo deciso di aiutare l’Associazione Ronda Carità e Solidarietà, che da diversi anni si sta adoperando per portare aiuti ai senzatetto – commenta il Responsabile del S.A.C. – Milano, S.Ten. Maurizio Fusco -, come volontari teniamo fede alla nostra missione: schierarci a fianco dei più deboli con spirito di servizio». La donazione è stata resa possibile anche grazie alla generosità di alcuni benefattori che hanno partecipato e promosso la raccolta fondi organizzata dall’Ordine, oltre alla collaborazione con società nazionali e internazionali, che hanno permesso di ottenere le coperte e i dispositivi sanitari a prezzi agevolati. Infatti, oltre alle coperte sono state fornite maschere protettive EN14682 Type IIR, così come consigliate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per contrastare la diffusione del coronavirus. L’Organizzazione Il VEOSPSS si dedica da anni alla tutela e preservazione del genere umano, con opere e azioni di salvaguardia, supporto e beneficenza. L’Ordine, grazie all’Organizzazione interna di volontariato S.A.C. - Servizio Assistenza Civile, fornisce assistenza alle persone bisognose attraverso attività sociali e umanitarie con lo scopo di restituire la dignità umana alle persone dimenticate e bisognose di aiuto, indipendentemente dalla loro origine o religione. Il volontariato Il Servizio di Assistenza Civile, abbreviato con S.A.C., è un’organizzazione interna del V.E.O.S.P.S.S. che agisce secondo i principi cristiani di assistenza al prossimo. Il S.A.C. opera in favore delle fasce più deboli della popolazione, partecipa ad attività di difesa dai rischi territoriali e sanitari, alla gestione delle emergenze e opera nel settore della cultura della prevenzione. Per seguire l’evoluzione del progetto, sono disponibili: Sito internet: www.veospss.it Pagina Facebook: https://www.facebook.com/veospss Pagina Instagram: https://www.instagram.com/veospss/

