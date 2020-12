Donazione benefica

"Buongiorno, abbiamo lanciato su una pagina di tifosi interisti su presente su Facebook una raccolta fondi a favore dell’associazione “IL pane quotidiano“.sono stati raccolti quasi 13.000 € che verranno donati all’associazione nel giorno di Natale. Beh lo diciamo non tanto per darci il merito di quanto abbiamo fatto ma per stimolare magari i vostri lettori a fare donazioni a questa associazione che offre cibo a chi non può permettersi di acquistarlo. Un caro saluto e auguri di buon Natale a tutti voi".

Andrea Sidorini