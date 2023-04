Donna - mostra personale di isabella pistillo

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

MOSTRA PERSONALE

“DONNA”

ISABELLA PISTILLO



27 aprile – 7 maggio 2023

Arte contemporanea

Presso Arcadia Art Gallery – Ripa di Porta Ticinese 61 - Milano



Arcadia Art Gallery, è lieta di inaugurare la mostra personale di Isabella Pistillo, giovedì 27 aprile alle ore 18.30.

Isabella Pistillo trae la sua ispirazione dall’arte del ‘900 e dal cubismo dando vita attraverso la sua pittura a volti e corpi femminili.

La mostra intitolata “DONNA” vuol essere un omaggio al mondo femminile, così forte e fragile allo stesso tempo, un mondo fatto di profonde emozioni umane femminili oltre che di concrete capacità logiche ed intellettuali. I volti delle sue donne non raffigurano l’immagine di se stessa ma sintetizzano l’essenza femminile, che si sublima in arte ed emozioni.

All’inaugurazione sarà presente la Dottoressa Antonia Girardi che contribuirà all’esaltazione del mondo femminile dando particolare attenzione alla necessità di proteggere questo mondo, attraverso l’informazione per la cura e prevenzione medica.



INAUGURAZIONE: giovedì 27 aprile: 18.30

ORARI MOSTRA:

martedì e mercoledì: 15.00 – 19.30

giovedì e venerdì: 15.00 – 22.00

sabato e domenica: 10.00 – 19.00

lunedì 1 maggio: chiuso

Mattina: su appuntamento





ARCADIA ART GALLERY

Ripa di Porta Ticinese, 61 Milano

Tel. 02 8375787 - Cell. 392 3423847 -



www.arcadiartgallery.com