Donne, benessere psicofisico e autonomia economica

Una community che conta più di 1200 donne, impegnate a combattere il gender gap e a generare occasioni di formazione e collaborazione reciproca: sono LeROSA, progetto benefit istituito dalla società SeoSpirito dell’imprenditrice digitale Giulia Bezzi con l’obiettivo di promuovere la parità di genere, il benessere femminile e – di conseguenza – quello di tutto il territorio. La community vivrà il suo secondo meeting nazionale (il primo totalmente online) sabato 23 gennaio dalle 9:30 alle 13:30. “LeROSA Next – Energia in ogni passo” sarà un momento di formazione e confronto, per ricaricare le batterie in vista di un 2021 che si preannuncia tutt’altro che semplice, soprattutto per le donne. Nell’ultimo anno, in Italia, si sono registrate 470mila donne occupate in meno, per un calo nell’anno del 4,7% (a fronte di un calo dell’occupazione maschile del 2,7%, -371mila occupati). Su 100 posti di lavoro persi (in tutto 841mila), quelli femminili rappresentano il 55,9% (fonte: Fondazione Consulenti del Lavoro). “Serve davvero energia in ogni passo”, commenta Giulia Bezzi, “per ricucire questi strappi e progettare insieme un futuro a misura di donna, a misura di esseri umani. L’obiettivo della community LeROSA è proprio questo: lavorare al benessere psicofisico ed economico delle donne, per arrivare al benessere di tutto il territorio. Salvare il mondo, una donna alla volta”. Il 10% del ricavato dalla vendita dei biglietti per l’evento (in vendita su eventbrite.it) andrà a WIS – Women in Surgery Italia, l’associazione che supporta le donne chirurgo nel nostro Paese.