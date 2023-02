Donne in mutamento - Chiamata artistica all'azione

Dal 16 al 19 Febbraio 2023 alla Fabbrica del Vapore - Gruppo pari Opportunità Rai Milano



Programma su https://www.facebook.com/pariopportunita.raimilano



UN MONDO DIVERSO È POSSIBILE

premesse per una chiamata artistica e civile



In questi tempi oscuri di grandi sofferenze e incertezze, è di conforto scoprire o ri-scoprire che un mondo diverso nell’antichità è esistito.

Dal paleolitico al neolitico, si sono sviluppate società matrilineari con la donna al centro dell’organizzazione sociale diffuse in tutto il territorio dell’Antica Europa. Erano società pacifiche che vivevano in armonia con la natura con molti elementi comuni nella dimensione sacrale legata al culto della Dea.

Sapere che un mondo diverso è esistito, aiuta a immaginare un mondo diverso possibile. Sapere che ci sono delle donne curde che stanno realizzando un nuovo sistema sociale e politico in Rojava aiuta a credere che non sia impossibile metterlo in pratica anche ora.

La chiamata artistica all’azione DONNE IN MUTAMENTO prende spunto dall’allestimento scenico DONNE MUTANTI di Nazzareno Barutta per svilupparsi e aprirsi, immaginare e progettare un pianeta diverso ed equo, con parità di diritti e di doveri a partire dalle donne.

“Tessere il futuro insieme”, creare momenti di confronto e di apertura, stabilire connessioni, liberare la creatività e l’ingegno, urlare a pieni polmoni ora più che mai DONNA JIN - VITA JIYAN - LIBERTA’ AZADI in Iran, Afghanistan, in tutto il mondo.

Le domande che ci poniamo e che poniamo a chi vorrà partecipare sono:

- come descriveresti il mondo che vorresti?

- come possono le donne cambiare il mondo?

- quale azione (anche piccola) se diffusa potrebbe creare l’onda del cambiamento?



UN MONDO DIVERSO SARA’