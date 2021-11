Donne nel mondo della musica, passato e presente

L'associazione Per MITO Ets come ormai tradizione contribuisce a Book City inserendo nella sua rassegna ClassicAperta un momento di riflessione sul mondo della musica.

Quest'anno siamo orgogliosi di presentare una Conferenza-concerto con donne come protagoniste: compositrici del passato, relatrici, strumentiste



In programma

Clara Schumann 1819-1896 (125 anni dalla morte)

Clara Schumann. Il repertorio concertistico di una grande musicista



Fanny Mendelssohn 1805-1847

Fanny e Felix Mendelssohn Bartholdy. Una relazione unica - ricerca sul rapporto musicale tra i due fratelli



Relatrice: Alessandra Jermini



Clara Schumann - Trio in sol minore op. 17 per violino, violoncello e pianoforte

Veronika Miecznikowski, violino

Maura Rickenbach, violoncello

Marta Meszaros, pianoforte





Maria Adele Zampa, pianoforte