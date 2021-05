Il lavoro video ‘Mouthless Part I’ e la performance ‘Mouthless Part II (Dziady)’ sono parte del complesso lavoro ‘Mouthless’, a cui Dorota Gawęda ed Eglė Kulbokaitė hanno dato inizio nell’autunno 2019. In quanto ‘narrazione aperta’ – come affermano – ‘Mouthless’ è un corpo di lavoro multimediale composto da una molteplicità di epiloghi riconfigurabili, oggetti ricontestualizzati, video, stralci di testi in varie traduzioni, che viene inscenato, esibito e filmato nel corso del tempo. Legandosi alla stregoneria come pratica transculturale e transistorica, a teorie eco-femministe, alla fantascienza e a codici o leggende dell’orrore dell’Est Europa (o altrove), Dorota Gawęda ed Eglė Kulbokaitė si riferiscono alla nostra società e alle crisi identitarie ed ecologiche contemporanee.



Lo screening e la performance di Dorota Gawęda ed Eglė Kulbokaitė fanno parte della nuova serie di eventi STATE OF MIND/STATO D’ANIMO dell’Istituto Svizzero a Milano.

_______________________________



18.05.2021, H16:00-20:00

Proiezione ‘Mouthless Part I’

Il video ha una durata di 45 minuti e inizia ogni ora, posti a sedere limitati



19.05.2021, H18:30

Performance ‘Mouthless Part II (Dziady)’

Durata: 25 minuti, posti a sedere limitati



Performers: Camilla De Siati

Sara Leghissa

Giulia Terminio



Image: ‘Mouthless Part I’, 2020, film still. © Dorota Gawęda & Eglė Kulbokaitė