Dove vedere l'Italia agli Europei in maxi schermo a Milano (gratis)

A Milano sarà possibile vedere le partite della nazionale italiana agli Europei di calcio in diversi maxi schermi sparsi per la città. La kermesse continentale parte alle 21 di venerdì 14 giugno con Germania - Scozia. All'Italia toccherà sabato 15 con l'Albania. Ma dove sarà posizionati i maxi schermi in città?

Tutti i maxi schermi per vedere l'Italia all'Europeo

Stazione Centrale (gratis)

Si parte dalla Stazione Centrale dove Senstation Summer, il format di "Grandi Stazioni Retail", che da due anni anima il Natale in piazza Duca D’Aosta, presenta per la prima volta una versione estiva dedicata allo sport. "Nell'area antistante la stazione di Milano Centrale sarà possibile visitare Casa Azzurri grazie alla presenza di Figc, Federazione Italiana Giuoco Calcio, seguire con Coca-Cola le partite di Euro 2024, praticare skateboard nello Skate Park di Plenitude e assistere ai campionati di Pattinaggio Inline Freestyle, promossi da Fisr e Word Skate", ha annunciato il comune in una nota.

Dal 13 giugno al 14 luglio piazza Duca diventa così il grande salotto all'aperto di Milano dove assistere tutti assieme a uno degli appuntamenti sportivi più attesi dagli amanti del calcio e della Nazionale, grazie agli schermi e diversi punti ristoro, gioco e intrattenimento. Il maxi villaggio sarà inoltre l'occasione per celebrare la squadra e la sua storia attraverso una mostra interattiva e gratuita nell’unica Casa Azzurri allestita dalla Figc in Italia. Un altro luogo di aggregazione per i tifosi, che farà il paio con Casa Azzurri in Germania che, durante l’Europeo, sorgerà all’interno del quartier generale della Nazionale a Iserlohn.

Coca Cola, sponsor ufficiale degli Europei, creerà una fan zone che, "oltre a consentire di vivere le emozioni di tutte le partite sugli schermi, regalerà la possibilità di divertirsi con attività all'insegna dei rituali tipici dei tifosi prima e durante il match", ha spiegato palazzo Marino in una nota.

Ippodromo (gratis)

Il tifo per gli Azzurri si potrà scatenare anche all'ippodromo Snai San Siro, che per l'occasione diventerà il palcoscenico del calcio e del buon cibo grazie al format Foodball Club, ideato e curato da Chef in Camicia. A partire dal 15 giugno, in occasione della prima partita dell'Italia, e per 12 serate fino alla finale, l'ippodromo sarà un punto di ritrovo per chi ama il buon cibo, il calcio e il divertimento. Verrà offerto un ampio ventaglio di specialità culinarie che spaziano da pizza e hamburger, a Yakicini (arrosticini/yakitori), gyoza, burritos e nachos.



L'evento è gratuito, ma è necessaria la registrazione al sito EventBrite. Ogni serata sarà arricchita da intrattenimento musicale diverso, creando un'atmosfera speciale che coinvolgerà tutti i partecipanti fino a tarda sera. Chef in Camicia, da sempre punto di riferimento per le esperienze culinarie delle nuove generazioni, ha deciso così di celebrare l’unione perfetta tra cibo e sport.

Magazzini Generali e Lime Milano

Sarà possibile vedere l'Italia anche ai Magazzini Generali (per la prima partita contro l'Albania) e al Lime Milano (per la seconda contro la Spagna e la terza contro la Croazia). Il prezzo d'ingresso è fissato a 15 euro e includono drink e aperitivo con maxi schermo e dj set. L'evento si svolgerà anche in caso di pioggia nella location invernale e climatizzata.

Il calendario delle partite dell'Italia agli Europei 2024

Quando sono le partite dell'Italia agli Europei? L'esordio degli Azzurri è previsto per sabato 15 giugno alle 21 contro l'Albania. La seconda partita dell'Italia è in programma per giovedì 20 giugno alle 21 contro la Spagna. La terza gara della fase a gironi sarà Italia - Croazia, lunedì 24 giugno alle 21.