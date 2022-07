Downtonabbey: una storia inglese

Il prossimo 15 Settembre alle ore 17.30 presso il "Negozio Civico" di Via Laghetto , 2 a Milano, Marco Baratto, appassionato ricercatore storico, intratterrà il pubblico con una conferenza dal titolo " Dowton Abbey: una storia inglese" .



Partendo dalla fortunata serie tv britannica in costume, coprodotta da Carnival Films e Masterpiece per il network britannico ITV e per la PBS, televisione non-profit statunitense. La serie, ideata e principalmente scritta dall'attore e scrittore Julian Fellowes, è ambientata fra il 1912 e il 1926, durante il regno di re Giorgio V, nella tenuta fittizia di Downton Abbey nello Yorkshire.



La serie è stata accolta positivamente tanto dal pubblico quanto dalla critica e gli ascolti sono stati molto alti, rispetto a quelli normalmente ottenuti da analoghe serie, raccogliendo diversi premi e nomination



Questa conferenza gode del Patrocinio del Consolato del Regno Unito a Milano e del Rotary Club Milano Metropolis Passport