In occasione del Festival del Disegno 2023 diamo il via alla drawing challenge Disegna Quello Che Vedi per 30 giorni!



Nella drawing challenge dovrai disegnare i soggetti proposti dal vero (non da una foto, non dallo schermo, nemmeno da un libro). Una modalità che porta a prestare attenzione ai dettagli, ad attivare tutti i sensi e a riscoprire l’intensità di quello che ci circonda.



Iscriviti, ricevi i soggetti da disegnare ogni giorno, condividi il tuoi lavoro con #DQCV30.



UNA SOLA REGOLA: DISEGNA DAL VERO!



Partecipa solo alla challenge oppure aggiungi il laboratorio gratuito vicino Milano, a partire da lunedì 18 settembre 2023, ricevi via email i soggetti da disegnare ogni giorno, per 30 giorni. Pubblica i tuoi lavori con l’hashtag ufficiale #DQCV30. Con l’iscrizione alla challenge ricevi anche il link al webinar gratuito del 17 settembre alle 11:00 per costruire lo speciale sketchbook che abbiamo progettato per l’occasione (e i materiali da preparare per realizzarlo insieme a noi)



Oppure partecipa di persona al laboratorio gratuito, il 16 SETTEMBRE a san giuliano Milanese



Costruisci lo speciale album da disegno che abbiamo progettato per te, con le carte messe a disposizione da Fabriano e avrai un prezioso alleato creativo per questa drawing challenge, pronto ad accogliere il tuo disegno quotidiano ispirato anche dalle carte diverse.



Il laboratorio dura circa un’ora ed è possibile partecipare durante tutta la giornata, 8 persone alla volta. Una volta ricevuta la tua richiesta di iscrizione, fisseremo il tuo orario di arrivo, così da lavorare tutti agevolmente.



Per informazioni e per partecipare visita il sito di Balene in volo alla pagina https://www.baleneinvolo.com/tutti_gli_eventi/drawing-challenge-disegna-quello-che-vedi-per-30-giorni-dqcv30-2023-09-16-1000/