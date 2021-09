L’Associazione Culturale “Art Space” è lieta di presentare la mostra collettiva “DreamArs II”, che avrà luogo a Milano dal 9 al 26 settembre 2021 presso Hub/Art. All'inaugurazione del 9 settembre dalle ore 16.00 alle 20.00 sarà la presentazione svolta dalla curatrice della mostra Eva Amos e critica d’arte Alisia Viola.

“DreamArs II” intende esplorare attraverso l’arte argomenti attuali come la lotta alle discriminazioni sia sul territorio nazionale che internazionale, la parità di genere e l’inclusione sociale. Parteciperanno alla mostra 57 artisti emergenti che provengono da tutte le parti del mondo: Brasile, Cuba, Cina, Germania, Francia, Moldavia, Ucraina, South Africa, Spagna, Russia, Italia.

Attraverso un panel di artisti internazionali “DreamArs II” permetterà lo scambio di visioni diverse su problematiche che uniscono tutto il mondo. Il titolo stesso della mostra ha l’intenzione di “contrastare” la violenza, dove gli artisti “sognatori” propongono la versione opposta.

La mostra segue il successo della sua prima edizione, “DreamArs I”, che ha visto vantato la solida partnership di Huawei Italia. Art Space ha a cuore la promozione della cultura attraverso l’arte e il sostegno degli artisti italiani ed internazionali con cui collabora. Le opere in mostra sono infatti tutte in vendita.

Con oltre 60 mostre organizzate in tutta Italia e collaborazioni con personalità di spicco nella scena artistica italiana come Vittorio Sgarbi, l’associazione Art Space si impegna da 5 anni a promuove un dialogo interculturale ed il rispetto dell’ambiente in tutte le sue diverse forme.



“DreamArs II” vi aspetta dal 9 al 26 settembre 2021 a Milano presso Hub/Art, via Privata Passo Pordoi 7/3 (dal lunedì al venerdì dalle 10.00 – 12.30 e 14.00 – 18.00; weekend chiuso tranne sabato 25 settembre).

L’ingresso è su prenotazione all’email Arsartspace@gmail.com.



Non mancate!

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...