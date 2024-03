La mostra: Due Nomadi Gold - Dal gioiello poetico al design esperienziale, 25 anni di creazioni Atelier VM in mostra dal 22 al 24 marzo 2024 c/o Via Cesare Correnti 14, Milano.

Il primo piano di un antico palazzo dismesso al civico 14 di Via Cesare Correnti, a pochi passi da uno dei due flagship cittadini, ospita le opere di Atelier VM con un percorso espositivo che celebra 25 anni di creatività, passione, impegno, sperimentazioni, esperienze, relazioni, materiali, forme e collaborazioni.

Una mostra che non si ferma alla retrospettiva, ma si apre sul futuro, con il lancio di una innovativa proposta e le opere degli artisti con cui Atelier VM ha collaborato.

Curata da Milovan Farronato (già curatore del Padiglione Italia alla Biennale Arte di Venezia nel 2019) l’installazione incorpora lavori di figure di spicco nel panorama dell’arte contemporanea come l’artista Flaminia Veronesi, il duo Goldschmied & Chiari, i fotografi Fabrizio Ruffo, Nicola de Rosa e Francesco Nazardo, i filmmakers Alberto Caffarelli e

Matteo Erenbourg, parte del collettivo Alterazioni Video e molte altre voci, testimoni di un’epoca, nel segno di una creatività sempre curata e fuori dagli schemi, condivisa e mai ostentata.



un’esperienza. Accompagnati ora dal suono delle onde, ora da parole, testimonianze preziose dal forte impatto relazionale ed emozionale dietro e dentro i loro gioielli, la mostra dà l’opportunità di osservare il gioiello nel suo farsi, di mischiarsi al racconto di una storia sempre personale e intima, di osservare come i monili abitano i corpi e gli danzano addosso.