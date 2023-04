Due violini tra classica e rock in concerto per casa sollievo bimbi di vidas

Questa sera, 28 marzo 2023, al Teatro Dal Verme di Milano, alle ore 20.30, si terrà il concerto di due tra i più brillanti violinisti al mondo: Ara Malikian e Vasko Vassilev. Un evento unico in Italia, creato appositamente per VIDAS, in cui i due musicisti si esibiscono con un repertorio cha spazia dalla musica classica di Antonio Vivaldi al rock più contemporaneo dei Coldplay, passando per il tango di Astor Piazzolla.



Spagnolo di origini libanesi e discendenza armena, Ara Malikian è tra i più grandi ed espressivi violinisti contemporanei. Conosciuto in tutto il mondo per il suo modo unico di far incontrare la musica classica con le sonorità di culture e tradizioni diverse, da quelle mediorientale e gipsy, passando per il flamenco e il latino-americano in chiave cubana, fino alle più sofisticate citazioni classico-barocche, a cui accosta rock’n’roll, sferzate punk e accenni di elettronica.



Insieme a lui Vasko Vassilev, violinista e direttore bulgaro che fin da giovanissimo ha rivestito il ruolo di primo violino nelle maggiori orchestre inglesi tra cui, a soli 23 anni, la Royal Opera House e che oggi è anche direttore artistico dei Solisti del Covent Garden.



Il ricavato del concerto è destinato in particolare a sostenere Casa Sollievo Bimbi, il primo hospice pediatrico della Lombardia e uno dei pochissimi in Italia, che VIDAS ha inaugurato nel marzo 2019. Qui, grazie alla presenza di un’équipe specializzata in cure palliative pediatriche, bambini e ragazzi che soffrono di malattie gravissime, e non soltanto nella fase terminale ma sin dall’esordio, possono trovare, insieme alle loro famiglie, sostegno e cura gratuiti in un ambiente caldo e accogliente, su misura per le proprie necessità.



Basata sull’idea di casa, Casa Sollievo Bimbi offre ai minori e ai loro famigliari servizi di degenza grazie a sei minialloggi e ad ampi spazi, tra cui un giardino d’inverno, destinati al gioco, all’intimità e alla socializzazione.



Per info e prenotazioni vista il sito aragorn.vivaticket.it o scrivi a biglietteria@aragorn.it

Prevendita anche su Ticketone



Il pubblico può scegliere di effettuare una donazione aggiuntiva al biglietto, per sostenere le attività svolte da VIDAS.