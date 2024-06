L’ edizione 2024 del Festival Internazionale di cortometraggi Duemila30 Festival prenderà il via il prossimo 27 giugno a BASE Milano, con la partecipazione di oltre 200 giovani registi provenienti da tutto il mondo.

Esplorando il potenziale del cinema come veicolo di cambiamento sociale, Duemila30 Festival rinnova il suo impegno nell'offrire più di una semplice competizione, proponendosi come uno spazio condiviso dove il cinema diventa un mezzo per promuovere processi di incontro e costruzione di ponti di pace.

Quest’anno in particolare, lo spirito di Duemila30 Festival si rafforza con l’intento di creare un senso condiviso di significati e comportamenti che, invece della violenza e della guerra, possano sostenere una cultura di pace. I giovani registi presenti non solo vedranno i propri cortometraggi proiettati in concorso nella storica cornice del cinema Anteo, ma parteciperanno anche a sessioni educative e formative con esperti del settore audiovisivo, attivisti e storyteller. Questo formato innovativo offre un'opportunità unica di apprendimento e crescita, favorendo il dialogo tra giovani talenti e professionisti esperti.

Il programma si arricchisce con una serie di proiezioni di grande importanza, che includeranno anche lungometraggi di rilievo: Calcinculo (2022), Toxicily (2023), Our Body (2024). La continua crescita dell’iniziativa è frutto di nuove e preziose collaborazioni con alcuni dei festival più conosciuti del territorio milanese: MiX Film Festival, il Festival del Ciclo Mestruale e Nuovo Armenia. Grazie a queste sinergie, il pubblico potrà avrà l'opportunità di fruire di una selezione ancora più vasta e diversificata di opere cinematografiche, spaziando dai cortometraggi innovativi ai lungometraggi acclamati a livello internazionale, offrendo così un'esperienza culturale unica e coinvolgente.



Organizzato dall'associazione Quindici19, con il patrocinio del Comune di Milano e il supporto di numerosi partner, il festival è realizzato con il contributo di EYF - European Youth Foundation e Fondazione Cariplo. Il programma completo è disponibile online sul sito https://www.duemila30.com/festival