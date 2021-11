L'installazione di moto davanti al Duomo di Motomorphosis

Due le moto-silhouette presentate, che cattureranno l'attenzione dei cittadini milanesi fino al 22 novembre: la moto-scultura dedicata ai 160 anni dell'Unità d'Italia realizzata in vetroresina dall’artista contemporaneo Ugo Nespolo e la celebre “moto degli autografi” disegnata in esclusiva per l'associazione dal designer Pino Spagnolo che ogni anno invita studenti, aziende, sportivi ed artisti a dare il proprio contributo creativo all’associazione.

Le 2 silhouette artistiche saranno esposte insieme alla moto dell'Arma dei Carabinieri davanti a Palazzo Carminati all’interno di una grande teca, per sottolineare il legame storico ed i valori condivisi con le Istituzioni e le Forze dell’Ordine nel percorso educativo intrapreso dal 2009. Un totem multimediale consentirà di vedere il “backstage” con Ugo Nespolo e alcune delle immagini riguardanti le più importanti firme di questi primi 12 anni sulla “moto degli autografi”. Al termine dell'esposizione, dal 9 al 18 dicembre, in collaborazione con la celebre casa d'asta internazionale Sotheby’s, la moto-silhouette firmata da Ugo Nespolo verrà battuta all'incanto per sostenere progetti di educazione civica e stradale nelle scuole italiane.

Così come “la moto degli autografi” che verrà battuta sempre da Sotheby’s al raggiungimento di 1.000 firme e che per arrivare all’obiettivo proseguirà il suo percorso espositivo dal 23 al 28 novembre dopo piazza del Duomo verso il più importante appuntamento fieristico dedicato al settore delle due ruote, EICMA 2021, presso lo stand Confindustria ANCMA/EICMA.

All'evento di inaugurazione realizzato con il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Milano, Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri sono attese le istituzioni e un parterre di ospiti del mondo dello spettacolo e del motociclismo, tra cui Valentino Sponga il giovanissimo campione italiano di minimoto. La finalità dell’esposizione organizzata dall’associazione senza scopo di lucro Motomorphosis è quella di chiamare a raccolta artisti, designer, istituzioni, aziende, sportivi, appassionati e studenti per diffondere la cultura della sicurezza stradale.

Cos'è Motomorphosis

Motomorphosis è un'associazione senza scopo di lucro che dal 2009 si impegna a divulgare il tema dell’educazione civica e della sicurezza stradale sul territorio nazionale ed internazionale. Motomorphosis insieme ai partner istituzionali e commerciali, promuove e sostiene iniziative, azioni di ricerca educativa e didattica, eventi e concorsi artistici che raccontano ed evidenziano il "bon ton" in ambito di convivenza e condivisione stradale. Piccoli e significativi comportamenti di ognuno di noi per consentire una vita in strada migliore e soprattutto più sicura. Dal pedone al camionista, dal biker all'automobilista. Chiunque può essere più educato e corretto. La motocicletta (le due ruote anche non a motore), simbolo di Motomorphosis, viene scelta come mezzo di comunicazione per la maggior esposizione ai rischi della convivenza e condivisione stradale. Ma non per questo il messaggio deve e vuole essere rivolto solo a bikers e ciclisti: anzi soprattutto ed anche a coloro che ne condividono quotidianamente la strada. Artisti, designer, case produttrici, istituzioni, aziende, sponsor, appassionati, studenti, sono chiamati a sostenere la diffusione della cultura della sicurezza, dando il proprio contributo sia come cittadini, sia partecipando attivamente alla proposta di realizzazione di moto d'autore partendo da una silhouette disegnata in esclusiva per l’associazione da Pino Spagnolo, un nome di riferimento nel campo del Design.