Stranger Things: in piazza Duomo la prima visione gratis per tutti

"Dicono che Hawkins sia maledetta. E forse non è l’unica città a esserlo. Un’atmosfera davvero strana sta pervadendo Milano ma questo non fermerà il nostro piano. Tenetevi forte perché proietteremo, in anteprima esclusiva, il primo episodio della quarta stagione di Stranger Things, il 26 maggio dalle 21:30 in piazza Duomo".

Così, Netflix, ha annunciato la premiere esclusiva della quarta stagione di una delle serie più apprezzate della tv in streaming.

Accesso libero per tutti.

"Abbiamo de-demorgogonizzato l’area, però non possiamo assicurare di tenere quei mostri alla larga a lungo, un varco spazio temporale potrebbe aprirsi da un momento all’altro e, secondo i calcoli di Suzie, succederà presto: per la precisione il 27 e il 28 maggio, sempre in piazza Duomo, tra le 11 e le 20", prosegue la nota di Netflix.

26/05

21:30 Milano Piazza Duomo

Exclusive Premiere del primo episodio

27/05 - 28/05

11:00 - 20:00

Milano Piazza Duomo