E noi come st****i rimanemmo a guardare

Terzo appuntamento del Polimifest, il Festival estivo del Politecnico di Milano gratuito e aperto alla cittadinanza.



Regia: Pierfrancesco ‘Pif’ Diliberto

Commedia, 2021, Durata 108 min

con Fabio De Luigi, Ilenia Pastorelli, Pierfrancesco ‘Pif’ Diliberto, Valeria Solarino



L’introduzione sarà a cura del professor Giovanni Miragliotta, Direttore Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano.



Arturo è un manager rampante che, senza sospettarlo, introduce l’algoritmo che lo renderà superfluo nella sua azienda. Perde così in un solo colpo fidanzata, posto di lavoro e amici. Per non rimanere anche senza un tetto si adatterà a lavorare come rider per una grande multinazionale, colosso della tecnologia.



Ingresso libero con iscrizione obbligatoria: https://www.eventi.polimi.it/events/e-noi-come-sti-rimanemmo-a-guardare/



In caso di pioggia la proiezione sarà spostata in spazi adeguati.