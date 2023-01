E’ solo cartone colorato

Ogni visita ad una mostra inizia con interrogativi, dubbi, aspettative.

Ebbene, lascia che risponda alle domande che stanno affollando la tua mente in questo momento: Esattamente ciò di cui hai bisogno.

Hai letto bene!

Quello che Federico Marcoaldi ha creato con questa esposizione è esattamente ciò di cui hai bisogno, esattamente ciò di cui tutte le persone presenti ma anche quelle assenti hanno bisogno.

Stiamo affrontando un periodo di recessione irrimediabilmente segnato da disperazione, perdita e fragilità.

Così, oggi, abbiamo bisogno di un uomo, di un artista che ancora desidera condividere con qualcuno il proprio lavoro, i propri successi, le sue confessioni su tela o meglio su “cartone colorato”.

Il mondo ha un disperato bisogno di seconde occasioni, di rinnovamento: di pezzi di cartone che hanno visto da vicino il fondo, il baratro dell’inceneritore e con amore, passione e cura sono rifioriti trovando una nuova vita.

I nostri bambini interiori hanno bisogno di credere ancora in una mano tesa, nella collaborazione e nella comprensione da parte degli altri e oggi vedranno le loro speranze appagate in una mostra che celebra il traguardo di una persona, ma che apre le porte ad altri artisti, li sostiene e li rende coprotagonisti.

Favole della buona notte? Utopia? No, è realtà metropolitana. All’ombra dei palazzi, inghiottita da strade di periferia esiste ancora la speranza. Come trovarla? Affidandoti alla creatività, che, come un filo di Arianna, ti guiderà lungo il labirinto della vita e tra le stanze di questa mostra offrendoti nuovi spunti di riflessione e colore in fondo a strade senza uscita.

Non è solo cartone colorato. E’ un’esperienza che ti dovevi, la prova che sia ancora possibile rinascere e amare.

Isabella Memmo

La mostra vede la collaborazione con i seguenti artisti:

Chiara V. CALCINAI, JEUGOV, URBAN, Emanuele ALFIERI, CROH, WOLF2, Alessandro GORLA, René PASCAL, Sonia DE TONI, Piero PASSACANTANDO, Marcella FORESIO



Gallery

Inaugurazione Martedì 10 gennaio 18.30 - 21.00