"E vissero felici e colpevoli" al Teatro Martinitt

Prezzo Intero 26 euro; over 65 18 euro; under 26: 16 euro

Dal 17 marzo al 2 aprile al Teatro Martinitt va in scena E vissero felici e colpevoli, commedia di Bernardino De Bernardis per la regia di Marco Simeoli.

Basta dare uno sguardo alle cronache - dalla clamorosa evasione di 7 detenuti dal carcere minorile Beccaria di Milano lo scorso dicembre ai quotidiani, inumani episodi di violenza tra giovanissimi, dagli spaventosi ricatti del cyberbullismo alla variegata e spietata rosa di soprusi, istigazioni e reati ad opera di under 18 - per capire quanto drammaticamente attuale sia la nuova commedia in arrivo al Martinitt.

Lo spettacolo

"E vissero felici e colpevoli" è un altro capolavoro - ulteriormente esaltato dalla regia attenta di Marco Simeoli - di Bernardino De Bernardis, che ci ha abituati alle sue pièce forti. Forti a tutto tondo: temi forti affrontati con forza, per scatenare emozioni forti e soprattutto per lanciare il messaggio che con la forza - d’animo e d’intenti - tutto è possibile. E, garantito, forti saranno anche le risate.

Un bellissimo spettacolo che - sempre sullo sfondo di una Napoli lacerata eppure mai vinta - con la potenza ineguagliabile del linguaggio partenopeo (non solo sonoro, ma anche di mimica e corpo) narra quella che è un po’ la realtà di tutti noi, fuori dalle sbarre ma ammanettati dal non saper scegliere. In bilico tra istinti aggressivi e accettazione, tra colpa e innocenza, tra finzione e realtà, tra giudizio e pregiudizio, tra iniziativa e rassegnazione, i protagonisti della commedia - 5 ragazzi detenuti, un operatore sociale e il direttore del carcere - per motivi diversi e con slancio diverso si troveranno a dover mettere in piedi uno spettacolo teatrale.

Incrociando i loro destini, si scopriranno al tempo stesso vittime e artefici delle proprie storie. La sensibilità di De Bernardis va oltre il tema del teatro come terapia e riscatto: si insinua a suggerire il sottile confine tra liberà e libero arbitrio. Perché ognuno di noi, libero o no, ha il dovere morale verso se stesso di evitare la condanna a una vita che non vuole e di provare a tratteggiare il proprio percorso, che lo conduca o no all’assoluzione