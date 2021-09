Da East Market tutti possono diventare dj per un giorno

Al via domenica 26 settembre la terza ed ultima puntata mensile di East Market, il famoso mercatino vntage di accessori e abbigliament, con oltre 300 espositori.

Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

Come diventare dj ufficiale di East Market

Dopo la prima edizione dedicata al food e la seconda all’arte illustrata, per questo ultimo appuntamento sarà protagonista la musica. Solo per questa domenica il pubblico potrà diventare il DJ ufficiale di East Market ed esibirsi alla consolle davanti al pubblico dell’evento. Come fare? Basterà compilare una playlist della durata di circa un’ora attraverso la piattaforma Spotify, nominarla “playlEAST” con il proprio nome e attendere di essere contattati. Lo staff di East Market selezionerà la migliore invitando l’autore o l’autrice ad esibirsi assieme ai DJ resident della manifestazione. La playlist vincitrice riceverà anche in premio un buono del valore di Euro 100 da spendere nell’area dischi del market. Dal pop al rock, dall’elettronica al rap, le grandi hit del passato e del presente passando per i brani meno conosciuti, nulla è escluso.

Come da tradizione East Market si distingue per un connubio di moda, fai da te, mercato del riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee sempre diverse. L'idea di vintage che propone East Market è anche cultura e consapevolezza del riciclo. Non solo valorizzare il senso estetico e funzionale degli oggetti, ma anche informare e sensibilizzare il pubblico sugli aspetti ecologici sottesi a questa cultura.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...