A Milano torna East Market, il mercatino vintage dell'abbigliamento e dell'artigianato

Torna East Market, l’evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Per l’inaugurazione della nuova stagione 2020-21, gli organizzatori annunciano tre speciali date nel mese di settembre, triplicando il consueto appuntamento mensile.

Per tre domeniche consecutive (12, 19 e 26 settembre) saranno presenti i gli abituali 300 selezionati espositori da tutta Italia, con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti. Dai più ricercati capi d'abbigliamento vintage all'artigianato più raffinato, dai più rari dischi in vinile ai colorati complementi d'arredo. Negli oltre 6000 MQ dell’ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate si possono trovare anche articoli di collezionismo, accessori, mobili, modernariato, usato, pulci, design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane e utensili e molto altro ancora.

Non solo. Per ogni giornata, lo staff di East Market ha previsto tre diverse tematiche da accostare alle abituali attività che prevede il market.

La giornata di domenica 12 settembre

Domenica 12 settembre sarà la giornata dedicata al food, con 12 food truck con il meglio della cucina italiana e internazionale. Temakinho, Pop Dog, BBQ Valdichiana, Gelato 4ever, The Basement, Panzo, Pantura, Pizza Pig, Takoyaki, Ape Cesare e molti altri, sono pronti a soddisfare le richieste del pubblico tra dolce e salato, senza dimenticare le proposte per vegani, celiaci e kids. Durante la giornata è indetto poi un “Burger Contest”, dove gli chef saranno impegnati a preparare uno speciale burger con i propri prodotti e il pubblico potrà votare il migliore.

Come da tradizione East Market si distingue per un connubio di moda, fai da te, riciclo che strizza l'occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, con multiformi articoli e idee sempre diverse. L'idea di vintage che propone East Market è anche cultura e consapevolezza del riciclo. Non solo valorizzare il senso estetico e funzionale degli oggetti, ma anche informare e sensibilizzare il pubblico sugli aspetti ecologici sottesi a questa cultura.

L’evento è accompagnato da East Market Diner, dove si trova la caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati e due bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione.

East Market adotta la politica #plasicfree ovvero una policy ecologista che bandisce completamente tutta la plastica nel food e beverage. Per cibi e bevande, infatti, sono disponibili solo materiali eco friendly e riciclabili. Completano la manifestazione i DJ set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.

Le prossime edizioni avranno come tematica l’arte illustrata (domenica 19) e la musica (domenica 26).

