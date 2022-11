In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, l’associazione OrMe – Ortica Memoria di Milano presenta lo spettacolo “Ecce donna. Ballate in memoria delle donne vittime di femminicidio” a cura della drammaturga Elena Cerasetti.



Maria è una donna invisibile, una goccia di mare nella città: un giorno troverà per caso il suo corpo un giovane mentre porta a spasso il cane al parco. Manuela, seminuda, è stesa a terra: domani decideranno se la sua morte potrà essere classificata come femminicidio. Gloria, Tiziana, Lorena e tutte le altre donne che non siamo riusciti a salvare, che non abbiamo protetto: lo spettacolo è dedicato a loro, alle loro storie.



Elena Cerasetti dà voce alle storie di dodici donne attraverso la forma del monologo, accompagnata al pianoforte da Carlo Cialdo Capelli. Le storie sono tratte dal libro “Lockdown. Alle donne morte per femminicidio nell’anno del Covid-19”, pubblicato durante la pandemia con il contributo del Municipio 3 di

Milano.



“La performance intende ricordare le storie di donne che vivono in mezzo a noi, donne che potrebbero sembrare lontanissime, ma che sono nostre sorelle, nostre amiche, persone che ieri o ieri l'altro erano sedute al tavolo vicino al nostro”, spiega la drammaturga Elena Cerasetti, ideatrice e voce narrante. “Vogliamo dedicare questo spettacolo a loro, alle vittime di femminicidio e sensibilizzare l’intera società rispetto a questa atroce malattia sociale. Il corpo sociale è estensione del corpo della persona e il territorio è la sua casa, i luoghi che abita e che vive, le mappe della sua memoria. Il corpo sociale è a sua volta un organismo vivente, che si muove e respira, che vive e costruisce memoria. Perché solo una presa di coscienza complessiva della società può guarirne il corpo perché solo una società partecipata e consapevole può scrivere la propria storia e garantirsi e garantire un futuro migliore”.



Al termine dello spettacolo seguirà un brindisi e un piccolo rinfresco offerto da Cooperativa Ortica e Cooperativa Antonietta.



L’appuntamento è per venerdì 25 novembre alle ore 18:30 al Circolo dell’Ortica di Milano, in via San Faustino 5.



L’ingresso è gratuito. È consigliata la prenotazione inviando una mail a questo indirizzo: ceraselena@gmail.com.



L’evento è organizzato dall’associazione OrMe - Ortica Memoria in collaborazione con Municipio 3 di Milano, ACLI Lambrate, ANED, ANPC, ANPI Ortica, ANPPIA, associazione OIKIA, Circolo dell’Ortica, Cooperativa Edificatrice Ortica, Cooperativa Antonietta, Cortili Solidali, Mai da Sole - Centro Antiviolenza, Mamme Rubattino, SPI-CGIL, SPI-CGIL Lombardia e ViviRubattino.



Gallery

Foto di copertina di Denise Prandini