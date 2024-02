A Milano apre una nuova "edicola" (speciale): festa con free drink per tutti

Un'edicola tutta dedicata a Milano. Il prossimo 16 febbraio, alle 18, sotto la Madonnina inaugura "Ti Odio Milano Ti amo", edicola a marchio "nss", un blog di stretstyle nato nel 2009 a Napoli e oggi magazine e piattaforma digitale.

Si tratta di "un’attivazione sul territorio che mira ad animare il dibattito sulle edicole e sul loro stato di abbandono, a sottolineare la necessità di luoghi di cultura fisici nei centri cittadini, oltre che ad accendere un riflessione sullo stato in cui versa Milano e sulla sua percezione tra chi la abita quotidianamente", si legge in una nota dell'azienda. "Un progetto che arriva a compimento dopo i primi due esperimenti di nss, quello di Milano e di Napoli, che in occasione di nss x - l’evento che celebrava i 10 anni dell’azienda - ha raccolto più di 5mila persone tra le due città, con più di 10mila prodotti venduti".

"Con l’avvicinarsi di due momenti storici cruciali per il destino della città - le Olimpiadi invernali del 2026 e le elezioni comunali dello stesso anno - Ti odio Milano Ti Amo raccoglie i resti di Milano Sospesa, del Covid e cerca di restituire lo spaccato di una città in cui nel bene o male siamo cresciuti o invecchiati, in cui vorremmo ancora trovare spazio per sognare, in cui vorremmo ritrovare la magia per cui accadono le cose o accorgerci di non averla mai persa, di esserci solo distratti", prosegue il comunicato.

L'edicola resterà in corso Magenta da venerdì 16 a domenica 25 febbraio e sarà aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. All'interno ci sarà il merchandising "dedicato al progetto, per sintetizzare sotto un unico slogan i sentimenti per una città che non lascia indifferenti, tra t-shirt, long sleeve, sweatshirt e tote bag in tre differenti varianti colore".

Proprio il 16, per celebrare l'apertura, dalle 18 ci sarà una festa con musica e free drink, mentre nelle giornate successive i nuovi iscritti alla newsletter di nss potranno ricevere un caffè sospeso.