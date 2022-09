Edoardo Ferrario al Carroponte di Sesto

Dopo i sold out registrati nelle precedenti date milanesi lo scorso maggio, domenica 11 settembre alle 21.00 Edoardo Ferrario torna a esibirsi live con il suo spettacolo di Stand- up comedy Il Dittatore Sanitario con un’unica attesissima data al Carroponte di Sesto San Giovanni, a Milano.

Lo spettacolo non si illude di risolvere i problemi dei nostri tempi incerti, ma almeno li mette in ordine sulla scrivania: cancel culture, patriarcato, matriarcato, la lungimiranza dei preti durante i matrimoni, la pandemia come unica rivoluzione del palinsesto televisivo e l’acquisto di animali domestici in criptovalute. Il prezzo del biglietto include una confessione del paziente zero, per uno spettacolo che fa ridere, ma anche genuflettere.



Edoardo Ferrario entra nel mondo dello spettacolo nel 2012, quando Sabina Guzzanti lo coinvolge nel cast e come collaboratore ai testi di “Un, Due, Tre, Stella!” su La7. L’anno seguente collabora con Caterina Guzzanti ne “La prova dell’otto” su Mtv e dà vita al suo primo spettacolo di Stand-up comedy: “Temi Caldi”.

La sua carriera di autore prosegue con progetti quali “Esami - La serie” e con il sequel “Post-Esami”. Nel 2015 lavora al programma “Staiserena” su Radio2. Nel 2016 è nel cast di “Quelli che il calcio” su Rai2 e si esibisce con lo spettacolo ’“Edoardo Ferrario Show”.



Nel 2022 è in tournée con lo spettacolo di Stand-up comedy “Il dittatore sanitario” e al cinema presta la voce nel film d’animazione “Troppo Cattivi”. Inoltre interpreta Arnold Flass nell’audio serie originale Spotify “Batman – Un’autopsia”.